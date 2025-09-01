DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Denizli Buldan'da 4. Gün: 28 Hava Aracıyla Orman Yangınına Müdahale

Denizli Buldan'daki 4 günlük orman yangınına 28 hava aracı ve 886 personelle müdahale devam ediyor. Bölgeye zarar tespit ve destek çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:39
Denizli Buldan'da 4. Gün: 28 Hava Aracıyla Orman Yangınına Müdahale

Denizli Buldan'da 4. gün: Müdahale yoğun şekilde sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale, yangının başlamasının dördüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Günün aydınlanmasıyla 28 hava aracı söndürme çalışmalarına yeniden destek vermeye başladı.

Yangının yayıldığı noktalar ve başlangıç

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta başlayan yangın, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahalleleri'ne ulaştı. Gece boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla alevleri kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor.

Müdahale gücü ve sahadaki ekipler

Havadan müdahalede 1 uçak ve 27 helikopter görev alırken, karada ise yoğun bir ekip sevkiyatı bulunuyor. Sahada görev yapan araç ve personel sayıları şu şekilde:

151 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 886 personel yangın söndürme çalışmalarına katkı veriyor.

Yetkililerden çalışmalar ve koordinasyon

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde helikopterle incelemelerini sürdürüyor. Vali Ömer Faruk Coşkun ise ilçe girişindeki bir dinlenme tesisine konuşlandırılan yangın yönetim merkezinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile yangının son durumuna ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Yerel halk ve destek çalışmaları

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı dün boşaltılan Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisi sakinleri evlerine geri döndü. Bölgedeki ekipler zarar tespit çalışmalarına devam ediyor.

AFAD ve jandarma ekipleri zarar tespitinde bulunurken, Türk Kızılay görevlileri de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün...

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 28 hava aracı yeniden destek vermeye başladı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün...

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
2
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
3
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
4
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
5
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı
6
Putin: Türkiye'yi Güvenilir ve Kendini Kanıtlamış Bir Ortak Olarak Görüyoruz
7
Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu