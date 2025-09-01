Denizli Buldan'da 4. Gün: 28 Hava Aracıyla Orman Yangınına Müdahale

Denizli Buldan'da 4. gün: Müdahale yoğun şekilde sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale, yangının başlamasının dördüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Günün aydınlanmasıyla 28 hava aracı söndürme çalışmalarına yeniden destek vermeye başladı.

Yangının yayıldığı noktalar ve başlangıç

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta başlayan yangın, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahalleleri'ne ulaştı. Gece boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla alevleri kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor.

Müdahale gücü ve sahadaki ekipler

Havadan müdahalede 1 uçak ve 27 helikopter görev alırken, karada ise yoğun bir ekip sevkiyatı bulunuyor. Sahada görev yapan araç ve personel sayıları şu şekilde:

151 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 886 personel yangın söndürme çalışmalarına katkı veriyor.

Yetkililerden çalışmalar ve koordinasyon

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde helikopterle incelemelerini sürdürüyor. Vali Ömer Faruk Coşkun ise ilçe girişindeki bir dinlenme tesisine konuşlandırılan yangın yönetim merkezinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile yangının son durumuna ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Yerel halk ve destek çalışmaları

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı dün boşaltılan Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisi sakinleri evlerine geri döndü. Bölgedeki ekipler zarar tespit çalışmalarına devam ediyor.

AFAD ve jandarma ekipleri zarar tespitinde bulunurken, Türk Kızılay görevlileri de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlıyor.

