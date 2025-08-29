Denizli Buldan'da Orman Yangını Yeniden Başladı

Ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bugün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı. Yangının yeniden alevlenmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına yönelik müdahalesi, havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.

Dün rüzgarın etkisiyle yangının Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaştığı bildirildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın bugün bir süreliğine kontrol altına alınmıştı; fakat alevlerin yeniden başlamasıyla çalışmalar tekrar yoğunlaştırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve müdahale ekipleri soğutma ile kontrol çalışmalarını sürdürüyor.