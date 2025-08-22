Denizli Çal'da Bıçaklı Sopalı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde 15 Ağustos akşamı yaşanan bıçaklı ve sopalı saldırıda iki kişi yaralandı; olayla ilgili yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Olay ve soruşturma

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ağustos akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bulunan Ö.K. (32) ile M.M.T. (22)'nin bıçak ve sopayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan D.O.A. (30) ile kardeşi M.A. (19), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motive ve sağlık durumu

Soruşturmada, Ö.K. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.M.T. taburcu edilirken, Ö.K.'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.