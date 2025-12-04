Denizli'de 15 Yaşındaki Liseli Ruhsatsız Tüfekle Kız Arkadaşını Öldürdü — Tutuklandı

Denizli Pamukkale'de 15 yaşındaki Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı Zahra Jahani'yi hayatını kaybetmesine neden oldu; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:08
Olayın detayları

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde iki gün önce saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, lise öğrencisi Burak K. (15), ailesi evde yokken kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) evine davet etti.

Bir süre sonra çıkan tartışma sırasında Burak K., babasına ait olduğu belirtilen ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynadığı sırada silah aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti ve Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gören Jahani'nin kız kardeşi dışarı çıkarak durumu çevredekilere bildirdi; panikleyen Burak K. evden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yakalanma, ifade ve adli süreç

Sağlık ekipleri, başından vurulan Zahra Jahani'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan Burak K., jandarma ekipleri tarafından evin yaklaşık 4 kilometre uzağındaki Karakaya Dağı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan ilk ifadesinde şüphelinin, 'Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise ’Yapamazsın’ dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı' dediği öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Burak K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

