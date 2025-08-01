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Denizli'de Aile Katliamı: Polis Memuru İntihar Etti

Denizli'de polis memuru karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Cenazeler toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 18:09
Denizli'de Aile Katliamı: Polis Memuru İntihar Etti

Denizli'de Şok Olay: Polis Memuru Aile Üyelerini Öldürüp İntihar Etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yıllık izininde bulunan polis memuru Coşkun S. (35), karısı ile 2 ve 7 yaşındaki iki çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olayın Detayları

Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana gelen olay sonrası, bina sakinleri silah sesleri üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin önce eşi Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız (7) S'yi öldürdükten sonra, aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Cenazelerin Toprağa Verilmesi

Olay sonrası, cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Nazlı S. ve çocuklarının cenazeleri, aile yakınları tarafından morgdan alınarak Hacı Süleyman Civan Fetih Cami'sine getirildi.

Cenaze namazının ardından, anne ve iki çocuğun naaşları Servergazi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Coşkun S'nin cenazesinin ise Burdur'un Gölhisar ilçesinde defnedildiği öğrenildi.

Polis Memurunun Geçmişi

Polis memuru Coşkun S'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli olduğu ve birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği belirtildi. Ailesinin kayınvalidesinin evinde yaşadığı bilgisi de ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

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