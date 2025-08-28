DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

Denizli'de Babadağlılar Çarşısı'nda yangın: 2 dumandan etkilendi, 1 yaralı

Denizli Merkezefendi'de Babadağlılar Çarşısı'nın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:19
Denizli'de Babadağlılar Çarşısı'nda yangın: 2 dumandan etkilendi, 1 yaralı

Denizli'de Babadağlılar Çarşısı'nda yangın: 2 dumandan etkilendi, 1 yaralı

Çatı katında başlayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Babadağlılar Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan, 8 katlı ve tekstil ile konfeksiyon ürünlerinin satışının yapıldığı çarşının çatı katında başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, ayrıca yangına müdahale etmeye çalışırken 1 kişi yaralandı. Yaralılar ve dumandan etkilenenler Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Babadağlılar Çarşısı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Babadağlılar Çarşısı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Babadağlılar Çarşısı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025
2
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi
3
Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı
4
Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta
5
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı
6
28 Ağustos 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da
7
Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim: CIK Dodik'i Görevden Aldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi