Denizli'de Babadağlılar Çarşısı'nda yangın: 2 dumandan etkilendi, 1 yaralı

Çatı katında başlayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Babadağlılar Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan, 8 katlı ve tekstil ile konfeksiyon ürünlerinin satışının yapıldığı çarşının çatı katında başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, ayrıca yangına müdahale etmeye çalışırken 1 kişi yaralandı. Yaralılar ve dumandan etkilenenler Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

