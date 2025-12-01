Kayseri’de uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Kayseri’de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. saklandığı adreste yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 04:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 04:33
Kayseri Emniyeti Narkotik ekipleri operasyon düzenledi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (35) saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmada E.D.'nin adresini tespit etti ve operasyonla gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan E.D. (35), gerekli evrak ve teslim sürecinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

