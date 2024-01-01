Yeni yıl zam yağmuru başladı: Akaryakıta dev ÖTV zammı! İşte günce benzin, motorin fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra vergi zamları da akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son olarak, 22 Aralık itibarıyla motorine 1 lira 61 kuruş, 20 Aralık'ta benzine 1 lira 48 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynaklarına göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, hem motorine hem de benzine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı bekleniyor.

1 Ocak itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları (1 Ocak):

Benzin: 34.45 TL

Motorin: 37.09 TL

LPG: 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları (1 Ocak):

Benzin: 34.50 TL

Motorin: 37.15 TL

LPG: 18.18 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları (1 Ocak):

Benzin: 35.17 TL

Motorin: 37.77 TL

LPG: 18.22 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları (1 Ocak):

Benzin: 35.35 TL

Motorin: 38.01 TL

LPG: 18.27 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kuru değişiklikleri baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir.