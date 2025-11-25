Denizli'de 'Dijital Köprüler' ile Kuşaklar Arası Bağlar Güçleniyor

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:20
Denizli'de hayata geçirilen Dijital Köprüler projesi, 60 yaş üzeri bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi ve aktif, başarılı yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor.

Projenin amacı

Türkiye genelinde uygulanmak üzere hazırlanan proje, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve teknolojiye erişilebilirliği artırmak üzere tasarlandı. Çalışma, 2025 yılı için ilan edilen 2025 Aile Yılı hedefleriyle uyumlu sosyal sorumluluk yaklaşımı sunuyor.

Uygulama ve atölye çalışmaları

Proje, İletişim Fakültesi gönüllü öğrencileri ve akademisyenlerin koordinasyonunda yürütüldü. Etkinlikler söyleşilerle başlayıp; sosyal medya kullanımı, dijital güvenlik ve günlük teknolojik araçların kullanımı gibi konularda uygulamalı atölyelerle devam etti. Genç katılımcılar, sosyal medya platformları hakkında 3YAK öğrencilerine bilgi verip sorularını yanıtladı.

Çift yönlü öğrenme ve toplumsal etki

Projeye katılan gençler, yaş almış bireylerin teknolojiye uyum süreçlerine destek olurken; aynı zamanda onların yaşam deneyimlerinden yararlanarak iki yönlü bir öğrenme ortamı oluşturdu. Etkinlik, sadece teknik bilgi aktarımından öte kuşaklar arası dayanışma, toplumsal bütünleşme ve karşılıklı öğrenme kültürünün güçlenmesine de katkı sundu.

Dijital Köprüler, teknoloji ile insanı, gençliği ile deneyimi ve akademik bilgiyi toplumsal sorumlulukla bir araya getiren örnek bir iş birliği modeli olarak konumlandırıldı.

