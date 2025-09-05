Denizli'de ehliyetsiz ve abartı egzozlu sürücüye 46 bin 621 lira ceza

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri uygulama yaptı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine abartı egzozla gürültü çıkaran bir otomobili takip ederek uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan incelemede otomobilde abartı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücüye, mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması ile ehliyetsiz araç kullanmak ihlallerinden toplam 46 bin 621 lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil, trafik işlemleri kapsamında trafikten men edildi.