Denizli'de Ekim Asayiş Raporu: Siber Devriyelerle 353 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Ekim ayı asayiş raporu: 353 siber şüpheli yakalandı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile birlikte kentin 2025 yılı Ekim ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

Genel asayiş verileri

Vali Coşkun, geçen yılın Ekim ayı ile kıyaslandığında kentte kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9.3 ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17.1 azalma kaydedildiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2025 yılı Ekim ayında ilde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 94.5’inin kişilere karşı suçlar olduğu ve işlenen tüm suçların yüzde 72.6’sının aydınlatıldığı ifade edildi.

Aranan şahıslar ve yakalamalar

Adli makamlardan aranan kişilerin hızla yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Ekim ayında toplam 652 şahıs yakalandı. Vali Coşkun yakalamalara ilişkin dağılımı şöyle aktardı: hırsızlık 18, yağma/gasp 10, dolandırıcılık 21, kasten öldürme 1, cinsel suçlar 16, terör suçları 7, narkotik suçları 21, kaçakçılık 27, siber suçlar 17, diğer suçlar 102 ve ifadeye yönelik 362 olmak üzere toplam 652 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaçakçılık operasyonları

Vali Coşkun, kaçakçılık suçlarına yönelik etkin çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Başlıkta yer alan bilgiye göre 44 operasyonda 108 şüpheli yakalandı. Ayrıca veri paylaşımında, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile vergi kaçakçılığı ve tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 4 operasyonda 108 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Aramalarda ele geçirilenler arasında 1.000 adet sarma sigara, 534 paket kaçak sigara, 387 paket nargile tütünü, 202 adet elektronik sigara, 692 litre kaçak etil alkol, 53 litre kaçak içki, 935 adet sikke, 716 adet tarihi eser, 624 adet emtia, 688 adet kaçak tıbbi ürün, 17 adet cep telefonu, 161 senet, 12 tabanca, 9 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 2 bıçak ve 35.100 dolar değerinde sahte döviz olduğu kaydedildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Ekim ayında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 90 şahıs, kullanım ve bulundurma suçundan 270 şahıs olmak üzere toplam 360 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 68.729 kullanımlık kâğıda emdirilmiş bonzai, 6 litre sendik bonzai, 5 kilo 637 gram esrar, 2.117 ecstasy hap, 1.567 sentetik ecza hap, 250 gram metamfetamin, 43 gram skunk, 6 gram kokain ve 41 gram eroin yer aldı. Ayrıca madde bağımlılığı konusunda yürütülen eğitim ve nokta faaliyetleriyle 1.490 kişiye bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Siber suçlar ve devriyeler

Siber suçlarla mücadelede ekiplerin siber devriyelerinin etkin rol oynadığı, Ekim ayında siber devriye faaliyetleri sonucunda suç unsuru tespit edilen toplam 353 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapıldığı açıklandı. Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçuna yönelik gerçekleştirilen 2 operasyonda bahis oynadığı tespit edilen 11 kişi yakalanmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır.

Trafik denetimleri

Jandarma ve polisin trafik denetimleri kapsamında 2025 Ekim ayında 198.479 araç kontrol edildi. Muayenesi olmayan, cam filmi takılı, abartı egzoz ve sigortasız araçlar sebebiyle 3.346 araç trafikten men edildi. Alkol denetimlerinde ise toplam 819 sürücünün ehliyetine el konuldu: alkollü araç kullanmaktan 733, alkolmetre üflemeyi reddetmekten 29, diğer ihlallerden 57 sürücüye işlem yapıldı. Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde 35 asayiş ve trafik uygulaması yürütüldü, 70 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 5 metruk bina ve 708 öğrenci servisi denetlendi; denetimler sırasında 1.169 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve kuralları ihlal eden 61 servis şoförüne idari yaptırım uygulandı.

Göçmen denetimleri

İnsan ticareti riski altındaki hassas grupların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Ekim ayında il genelinde 6 mobil göç aracıyla 1.317 uyruklu şahıs denetlendi. Denetimler sonucunda 65 düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Ekim ayında 2 göçmen kaçakçılığı olayı meydana gelmiş ve olaylara karışan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

