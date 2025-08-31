DOLAR
Denizli'de Elektrik Akımına Kapılan İşçinin Ölümünde İş Yeri Sahibi Tutuklandı

Honaz'da 29 Ağustos'ta elektrik akımına kapılarak ölen Suriye uyruklu işçi Yasin Bedevi Muaffiş soruşturmasında iş yeri sahibi G.F. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:04
Honaz'daki mermer fabrikasında yaşanan olayın ardından iş yeri sahibi tutuklandı.

Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer fabrikasında, 29 Ağustos'ta elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş (27) yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muaffiş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi G.F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

G.F.'nin ifadesinde, işçinin elektrik akımına kapıldığını duyunca onu hastaneye götürmek için fabrikadan ayrıldığını, daha sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikaya gelerek cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi: "Daha sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikaya gelerek cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık."

