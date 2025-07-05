Denizli'de Firari Hükümlü 8 Aydır Saklandığı Çadırda Ele Geçirildi

Denizli'nin Tavas İlçesinde Şok Gelişme

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman (31), 8 aydır saklandığı dağlık alanda yapılan operasyonla yakalandı.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Duman'ın sabıka kaydı sebebiyle geçen dönemlerde jandarma ekiplerinin evinde yaptığı kontrollerde kendisine ulaşılamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Duman'ın en son 8 ay önce dağlık bir yere gittiğini tespit etti.

JASAT, Jandarma Asayiş Komando timleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte, Duman'ın saklandığı ormanlık alana operasyon düzenledi. Yapılan aramada, firari hükümlü çadırında bulundu ve gözaltına alındı.

Saklanma Yöntemleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Duman'ın, yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği ve çadırında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Ayrıca avladığı hayvanların derisinden giysi yaparak soğuktan korunmaya çalıştığı belirlendi.

Çadırda yapılan aramalarda, 105 gram esrar, çeşitli yaşam malzemeleri, bir dürbün ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Duman'ın çevresini izlemek için sayısız dürbün kullandığı ve kenevirleri sulamak için bir sulama sistemi kurduğu, yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı yerleştirdiği ortaya çıktı.

Adli Süreç Başlıyor

Duman, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi. Bu olay, jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve suçla mücadele çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 8 aydır saklandığı dağdaki çadırda yakalandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 8 aydır saklandığı dağdaki çadırda yakalandı.