Denizli'de Kaçak Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devrede

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri baskında 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.