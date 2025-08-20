Denizli'de Kaza: Ağaca Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü, Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Sabri Tığlı (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, araçta sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23) hayatını kaybetti. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde her iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; sıkışan yaralılar itfaiye tarafından çıkarıldı. Sürücü Sabri Tığlı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.