DOLAR
40,89 -0,02%
EURO
47,58 0,1%
ALTIN
4.357,68 0,34%
BITCOIN
4.629.177,75 0,24%

Denizli'de Kaza: Ağaca Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü, Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Menderes Bulvarı'nda ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaşamını yitirdi; sürücü Sabri Tığlı ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 02:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 02:39
Denizli'de Kaza: Ağaca Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü, Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Sabri Tığlı (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, araçta sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23) hayatını kaybetti. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde her iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; sıkışan yaralılar itfaiye tarafından çıkarıldı. Sürücü Sabri Tığlı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır...

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Gazze'de Eski Milli Basketbolcu Muhammed Şalan İsrail Ateşiyle Öldürüldü
3
Ardahan'da Silahlı Saldırı: Tartışma Kanlı Bitti
4
Batı'da sıcaklıklar artıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güneşli havalar bekleniyor
5
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
6
Başbakan Schoof: Gazze'de İnsani Yardım Birinci Önceliğimiz
7
Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü: Ayakkabı Atölyesinden Tekstile Sıçradı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı