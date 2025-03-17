Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Denizli'de motosiklet sürücüleri için yeni park alanları oluşturuluyor. Başkan Çavuşoğlu detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:46
Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Denizli'de Motosiklet Cenneti Dönemi Başlıyor!

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizlili motosiklet sürücüleri için önemli müjdeler verdi. Şehirdeki motosiklet kullanıcılarının park sorununu çözmeye yönelik yapılan yeni düzenlemeleri, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında duyurdu.

Motosiklet Park Alanları Genişleyecek

Başkan Çavuşoğlu, şehrin motorlu iki tekerlileri için hayata geçirilen projeyle, yerel motosiklet popülasyonunun artması sonucu ortaya çıkan park sorununu çözmek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla 44 yeni motosiklet park alanının belirlendiğini açıkladı. Daha önce şehir genelinde yalnızca 2 park alanı bulunuyordu.

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Yeni Park Alanları ile Artık Park Sorunu Yok

Bu yenilik ile birlikte, toplam 503 metre uzunluğunda yeni park alanı oluşturuldu ve 762 motosikletin park edebilmesine olanak tanındı. Böylece motosiklet sürücüleri, güvenli bir şekilde araçlarını park edebilecekler.

Kaldırım İşgallerine Son

Yalnızca motosiklet park alanları ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, kaldırım işgallerine de kararlılıkla müdahale edileceğini belirtti. Şimdiye kadar bu konuda 256 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ifade etti. Çavuşoğlu, “Amacımız, şehrimizde düzeni sağlamak ve tüm vatandaşlarımıza haklarını korumaktır. Kaldırımlar, yayalarındır ve böyle kalmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Denizli İçin Daha İyi Bir Gelecek

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gerçekleştirilen bu düzenlemelerin nihai hedefinin Denizli'yi daha düzenli, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Yapılan bu çalışmalar, motosiklet sürücüleri için sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

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