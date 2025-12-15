Denizli'de motosiklet yön tabelasına çarptı: 2 yaralı

Kaza Detayları

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana gelen kazada, Acıpayam Bulvarı üzerinde sürücü F.Y.'nin kontrolündeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Motosiklet yol kenarına çıkarak yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.Y. ile yolcu O.A. yola savrularak metrelerce süründü.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra F.Y. ve O.A.'yı ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

