Denizli'de Organ Bağışı Farkındalığı: Her Bağış Yeni Bir Hayat

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında il genelinde düzenlenen etkinliklerle organ bağışına dikkat çekti.

2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesiyle Denizli’de organ bağışı konusunda farkındalık artırılmaya devam ediyor. Merkez ve ilçelerde sağlık ekipleri tarafından kurulan stantlarda, kamu kurumları, mahalleler, okullar ve pazar yerlerinde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Organ Bağışı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada organ bağışının önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Günümüzde binlerce insan, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını sürdürebilmek için uygun bir donör beklemektedir. Denizli’de bin 225 diyaliz hastamız bulunmaktadır. Denizli’de 2025 yılında 21 beyin ölümüne karşılık 10 organ bağışı gerçekleşti. Ülkemizde organ bağışı konusunda yürütülen tüm çalışmalara rağmen oranlar hâlâ istenilen seviyelerde değildir. Ne yazık ki, organ bekleyen hastaların önemli bir kısmı zamanında uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle toplum olarak organ bağışına daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizde kalp, böbrek, karaciğer, pankreas, kemik ve kemik iliği, akciğer, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, tendon, kol ve deri nakli yapılabilmektedir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilmekle birlikte kişinin yaşlı veya çok genç olması, süregelen sağlık sorunları olması organ bağışında bulunmasında bir engel değildir. Organ bağışı, yaşamdan yaşama uzanan en değerli armağandır. 2019 yılında başlattığımız Her Bağış Yeni Bir Hayat projemiz kapsamında Denizli’de bugüne kadar toplamda 32 bin 133 kişi organ bağışında bulundu ve 2025 yılı 10 aylık dönemde 2 bin 620 kişi organlarını bağışladı."

E-Nabız ile Elektronik Bağış Dönemi

Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında dijital dönemin başladığını belirterek vatandaşlara başvuru yollarını anlattı: "Denizlili vatandaşlarımız, İl Sağlık Müdürlüğümüze, kamu, üniversite ve özel hastanelerimize, ilçe sağlık müdürlüklerimize, toplum sağlığı merkezlerimize veya sağlık ekiplerimizce açılan organ bağışı stantlarına başvurarak organ bağışında bulunabilirler. Ayrıca artık e-Nabız üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabilirler. Organ bağışı bireysel bir karardır, artık bu karar kişinin vasiyeti niteliğindedir. Yeni sistemde bağışçıların birinci derece yakınları da öncelikli konumda olacak, organları nakil için kullanılan kişilerin yakınları, acil organ bekleyenler hariç, listede öncelikli olacak. Her bağış, yeni bir hayat demektir. Bir kişinin organ bağışı, birden fazla insana yaşam şansı, bağışlanan her organ da bekleyen bir hastaya umut olabilir".

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini ve vatandaşları organ bağışına davet ettiklerini vurguladı.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA İL GENELİ BİRÇOK FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILARAK ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ. İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZ. DR. BERNA ÖZTÜRK, BİR KİŞİNİN ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMASININ, BİRDEN FAZLA İNSANA YAŞAM ŞANSI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.