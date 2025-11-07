Denizli'de Organ Bağışı Farkındalığı: Her Bağış Yeni Bir Hayat

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda stantlar ve eğitimlerle organ bağışını teşvik etti; e-Nabız üzerinden bağış imkanı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:37
Denizli'de Organ Bağışı Farkındalığı: Her Bağış Yeni Bir Hayat

Denizli'de Organ Bağışı Farkındalığı: Her Bağış Yeni Bir Hayat

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında il genelinde düzenlenen etkinliklerle organ bağışına dikkat çekti.

2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesiyle Denizli’de organ bağışı konusunda farkındalık artırılmaya devam ediyor. Merkez ve ilçelerde sağlık ekipleri tarafından kurulan stantlarda, kamu kurumları, mahalleler, okullar ve pazar yerlerinde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Organ Bağışı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada organ bağışının önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Günümüzde binlerce insan, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını sürdürebilmek için uygun bir donör beklemektedir. Denizli’de bin 225 diyaliz hastamız bulunmaktadır. Denizli’de 2025 yılında 21 beyin ölümüne karşılık 10 organ bağışı gerçekleşti. Ülkemizde organ bağışı konusunda yürütülen tüm çalışmalara rağmen oranlar hâlâ istenilen seviyelerde değildir. Ne yazık ki, organ bekleyen hastaların önemli bir kısmı zamanında uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle toplum olarak organ bağışına daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizde kalp, böbrek, karaciğer, pankreas, kemik ve kemik iliği, akciğer, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, tendon, kol ve deri nakli yapılabilmektedir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilmekle birlikte kişinin yaşlı veya çok genç olması, süregelen sağlık sorunları olması organ bağışında bulunmasında bir engel değildir. Organ bağışı, yaşamdan yaşama uzanan en değerli armağandır. 2019 yılında başlattığımız Her Bağış Yeni Bir Hayat projemiz kapsamında Denizli’de bugüne kadar toplamda 32 bin 133 kişi organ bağışında bulundu ve 2025 yılı 10 aylık dönemde 2 bin 620 kişi organlarını bağışladı."

E-Nabız ile Elektronik Bağış Dönemi

Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında dijital dönemin başladığını belirterek vatandaşlara başvuru yollarını anlattı: "Denizlili vatandaşlarımız, İl Sağlık Müdürlüğümüze, kamu, üniversite ve özel hastanelerimize, ilçe sağlık müdürlüklerimize, toplum sağlığı merkezlerimize veya sağlık ekiplerimizce açılan organ bağışı stantlarına başvurarak organ bağışında bulunabilirler. Ayrıca artık e-Nabız üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabilirler. Organ bağışı bireysel bir karardır, artık bu karar kişinin vasiyeti niteliğindedir. Yeni sistemde bağışçıların birinci derece yakınları da öncelikli konumda olacak, organları nakil için kullanılan kişilerin yakınları, acil organ bekleyenler hariç, listede öncelikli olacak. Her bağış, yeni bir hayat demektir. Bir kişinin organ bağışı, birden fazla insana yaşam şansı, bağışlanan her organ da bekleyen bir hastaya umut olabilir".

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini ve vatandaşları organ bağışına davet ettiklerini vurguladı.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA İL GENELİ BİRÇOK...

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA İL GENELİ BİRÇOK FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILARAK ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ. İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZ. DR. BERNA ÖZTÜRK, BİR KİŞİNİN ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMASININ, BİRDEN FAZLA İNSANA YAŞAM ŞANSI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA İL GENELİ BİRÇOK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı