Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, Başkarcı Mahallesi'ndeki Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlamıştı.

Müdahaleye Hız Verildi

Yangına hem karadan hem de havadan müdahale sürerken, hava aydınlandığında helikopterler de çalışmalara destek veriyor. Yangınla ilgili yapılan resmi açıklamalara göre, ilk müdahale 15.01'de gerçekleştirildi.

Sarp Arazinin Zorluğu

Denizli Valiliği, yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması nedeniyle arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Bölgeye yaya olarak ulaşan 524 personel ve orman gönüllüsü, yangına müdahale ediyor.

Hava Destekli Mücadele

Yangın söndürme çalışmalarında 6 helikopterin görev aldığı bildirildi. Ayrıca, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye yakın bir noktada konumlandırılmış durumda. Yangın alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu da vurgulandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.