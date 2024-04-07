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Denizli'de özel hastane yöneticisi evinde cansız halde bulundu

Pamukkale'de özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, evinde cansız bedeni bulundu.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:17
Denizli'de özel hastane yöneticisi evinde cansız halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik (60), yalnız yaşadığı evinde ölü halde bulundu.

4058 sokaktaki 3 katlı bir binanın 2. katında tek başına yaşayan Murat Çelik'ten haber alamayan yakınları, evine gitmeye karar verdi. Evde hareketsiz bir şekilde yatan Çelik'i gören yakınları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Murat Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı.

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