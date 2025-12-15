DOLAR
Denizli'de Park Halindeki Minibüs Kurşunlandı — 20 ARC 048

Denizli Pamukkale'de park halindeki 20 ARC 048 plakalı minibüs gece saatlerinde pompalı tüfekle vuruldu; yaralanma yok, polis geniş çaplı arama başlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:04
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde park halindeki minibüse kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre; henüz plakası bilinmeyen bir otomobil, gece saatlerinde park halindeki 20 ARC 048 plakalı minibüse 3 el pompalı tüfek ile ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede polis ekipleri 3 adet boş kovan buldu ve kurşunlardan 2'sinin araca isabet ettiği belirlendi.

Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

