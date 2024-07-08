Denizli'de parkta çıkan kavgada kanlı son: 1 kişi hayatını kaybetti!

Olay, Pamukkale'nin Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bir parkta gerçekleşti. Osman Petem, arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. ile parkta oturuyordu. Bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve H.K., yanında bulunan tabancayla Osman Petem'i göğsünden vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Petem'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı Petem'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Osman Petem kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti.

