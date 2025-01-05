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Denizli'de Sahte İçkiden Zehirlenme: 53 Yaşındaki Ersoy A. Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği düşünülen Ersoy A. hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi sonrası toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:12
Denizli'de Sahte İçkiden Zehirlenme: 53 Yaşındaki Ersoy A. Hayatını Kaybetti

Denizli'de Sahte İçki Faciası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 53 yaşındaki Ersoy A'nın hayatını kaybetmesi, bölge halkında üzüntü yarattı.

Olayın Gelişimi

Topraklık Mahallesi 616 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ersoy A'dan, yılbaşı gecesinden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemeler sonucunda Ersoy A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde gerçekleştirilen detaylı inceleme sırasında alkol yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu öğrenildi.

Otopsi ve Defin İşlemleri

Ersoy A'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, sahte içkilerin neden olduğu sağlık sorunları bir kez daha gündeme geldi.

Bölgedeki yasadışı içki üretimi ve satışı konusunda önlemler alınması gerektiği, bu tür olayların önlenmesi için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği ifade ediliyor.

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