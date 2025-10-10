Denizli'de sahte kan raporu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Denizli'de sahte kan raporu operasyonunda 42 zanlıdan 5'i tutuklandı, 29 kişi serbest bırakıldı; 100 sürücünün ehliyetinin iptal edileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:34
Denizli'de, trafik denetiminde alkollü çıkınca para cezası uygulanıp sürücü belgelerine el konulan kişilerin yerine başkalarının hastanede kan vererek raporlarını değiştirdikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 29'u emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 zanlı yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Ç., İ.A., F.Ö., T.Ö. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada toplam 42 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin, alkolden ehliyetine el konulan 100 kişinin yerine başkalarının hastaneye gidip kan vererek rapor düzenlenmesine aracılık ettikleri, bu kişiler aracılığıyla mahkeme yoluyla belgelerin geri alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldığı tespit edilen 100 sürücünün ehliyetlerinin iptal edileceği öğrenildi.

