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Denizli'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 32 Tutuklama

Denizli merkezli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 kişi tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital delil ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:33
Denizli'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 32 Tutuklama

Denizli Merkezli Silahlı Suç Örgütüne Büyük Darbe

Denizli'de gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, silahlı suç örgütüne üye 32 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Eş Zamanlı Operasyon Üç İl Daha Kapsadı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denizli, Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında, belirlenen 19 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında toplamda 33 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 62 mermi, bıçak, muşta ve çeşitli dijital dokümanlar ele geçirildi.

Suçlamalar ve Tutuklamalar

Şüphelilerin, kasten öldürme, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasa dışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçları sistematik ve örgütlü bir şekilde işlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si, “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlı tutuklandı....

Denizli merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 62 mermi, bıçak, muşta ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

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