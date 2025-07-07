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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:11
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 343 kök kenevir bitkisi ve 102 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ile yakalanan şüphelinin adresinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda, 343 kök kenevir bitkisi ve 102 gram esrar bulunduruldu.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” ve “izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 343 kök kenevir bitkisi ve 102 gram esrarla yakalanan zanlı...

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 343 kök kenevir bitkisi ve 102 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı.

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