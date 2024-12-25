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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Denizli'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. İki ayrı operasyonla uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:11
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen 3 adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Baskınlarda, narkotik dedektör köpeği İsko ile yapılan aramada, toplam 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, kağıda emdirilmiş sentetik ecza ve uyuşturucu kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmaları kararlaştırıldı. Ayrıca, kentte uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

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