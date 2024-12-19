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Denizli'de Yaralıların Olduğu Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Denizli'de park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsünün yaralıları bırakarak olay yerinden kaçması güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:10
Denizli'de Yaralıların Olduğu Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Denizli'de dram dolu anlar: Güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Süleyman Demirel Bulvarı'nda gerçekleşen olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki hafif ticari araç ve başka bir otomobile çarptığı anlar yer alıyor. Kazanın ardından, kaza yapan sürücü aracının kapısını açıp, yaralı yakınlarını bırakıp yürüyerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Sürücü Teslim Oldu

Olay sonrası polise teslim olan sürücü Ahmet F. (26), verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazada yaralananların Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve daha sonra taburcu edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet F. tarafından kullanılan 20 ALC 837 plakalı otomobil, 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ile 09 YF 324 plakalı otomobile çarparak bu feci kazaya sebep olmuştu. Yaralananlar arasında sürücünün annesi Lütfiye F. ve kardeşleri Elif F. ve Buse Ö. bulunmaktaydı.

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