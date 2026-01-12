Denizli'de yemek borusu kanseri hastasına mideden yeni yemek borusu yapıldı

Denizli'de 66 yaşındaki Şengül Korkmaz'a 'McKeown total özefajektomi' ile midesinden yeni yemek borusu yapıldı; hasta 12 gün sonra taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:16
Yutma güçlüğü şikâyetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvuran 66 yaşındaki Şengül Korkmaz'a yapılan tetkikler sonucu yemek borusu kanseri teşhisi kondu. Hastaya midesinden tüp oluşturularak yeni bir yemek borusu yapıldı ve sağlık durumu düzelince taburcu edildi.

Tedavi ve ameliyat süreci

Üç ay önce Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran Korkmaz, hastanede radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi gördü. Ameliyat, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Barış Dirim ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Kaan Demircioğlu gözetiminde gerçekleştirildi. Operasyonda kanserli yemek borusu onkolojik prensiplere göre çıkarıldı, mideden tüp haline getirilen yapı boyun bölgesine dikilerek sindirim sistemi devamlılığı sağlandı. Hasta, 12 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Uzmanların açıklamaları

Op. Dr. Ahmet Barış Dirim ameliyatla ilgili olarak şunları söyledi: "Ameliyatta kanserli yemek borusunu onkolojik prensiplerle çıkarabilmek için hastamızın karın, göğüs kafesi boşluğu ve boyun bölgesine müdahale ettik. 'Üç alan cerrahisi' olarak da adlandırılan 'McKeown total özefajektomi' cerrahi tekniğini uyguladık. Çıkarmış olduğumuz yemek borusunun yerine, tüp haline getirdiğimiz mideyi boyun bölgesine dikerek sindirim sisteminin devamlılığını sağladık. Hastamızın beslenmesini erken dönemde ince bağırsağından vücut dışına uzattığımız tüp aracılığıyla sağladık. Akciğer, kalp ve sindirim sistemi fonksiyonları normale dönünce, ağızdan gıda alımını da sağlayarak iyileşme sürecini tamamladık."

Op. Dr. Mahmut Kaan Demircioğlu ise, "Bu tür ameliyatların deneyimli ellerde ve donanımlı ekiplerce gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Hastanemizde Gastroenteroloji Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji yandal uzman hekimleri olarak kalın ve ince bağırsak, mide ve yemek borusu, pankreas, karaciğer hastalıkları ve kanserlerinin kapalı (laparoskopik) ve açık cerrahi tedavilerini gerçekleştirmekteyiz. Hastamızın onkolojik tedavi aşamasından taburculuğuna kadar geçen süreçte yoğun emeği olan medikal ve radyasyon onkolojisi uzman hekimlerimize, anestezi ve yoğun bakım uzman hekimlerimize, tüm hemşire ve anestezi teknisyen ekibimize şükranlarımızı sunarız."

