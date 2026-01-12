Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Yaygınlaşıyor: Vali Mustafa Özarslan Yalı Köyü'nde İnceledi

Vali Mustafa Özarslan, Yalı Köyü Yaşam Merkezi'nde atıl kamu binalarının Köy Yaşam Merkezleriyle onarılarak kırsal yaşamın canlandırılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:06
Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Yaygınlaşıyor: Vali Mustafa Özarslan Yalı Köyü'nde İnceledi

Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Yaygınlaşıyor: Vali Mustafa Özarslan Yalı Köyü'nde İnceledi

Yalı Köyü Yaşam Merkezi'nde inceleme

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Yalı Köyü Yaşam Merkezi'nde yaptığı incelemede, atıl durumdaki kamu binalarının Köy Yaşam Merkezleri aracılığıyla yeniden işlev kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Özarslan, Sinop genelinde kullanılmayan ve terk edilmiş kamu binalarının küçük bütçelerle onarılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, bu çalışmaların hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de kırsal yaşamın canlandırılması açısından büyük değer taşıdığını söyledi.

"Bizler, ilk önce binaları şekillendiririz. Sonra da onlar bizleri şekillendirir. Binaların insan davranışları üzerinde gizil ve potansiyel güçleri vardır" diyen Özarslan, mekânların sosyal hayat ve üretkenlik üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Kullanılmayan bir kamu binasının yeniden onarılarak eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü bir yaşam merkezine dönüştürülmesinin kendisi için meslek hayatının en mutlu anlarından biri olduğunu dile getiren Vali Özarslan, Köy Yaşam Merkezleri projesinin Sinop'ta yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini kaydetti.

SİNOP VALİSİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN, YALI KÖYÜ YAŞAM MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK, ATIL...

SİNOP VALİSİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN, YALI KÖYÜ YAŞAM MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK, ATIL DURUMDAKİ KAMU BİNALARININ KÖY YAŞAM MERKEZLERİ ARACILIĞIYLA YENİDEN İŞLEV KAZANDIRILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

SİNOP VALİSİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN, YALI KÖYÜ YAŞAM MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK, ATIL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi: Ruhsatsız iş yeri kapatıldı
2
Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi
3
Sason'da Karla Kaplı Mezrada Zamanla Yarış: 63 Yaşındaki Hasta Kızakla Hastaneye Ulaştırıldı
4
Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişim: Maviş’ten Son Durum
5
Yatağan Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor
6
Denizli'de yemek borusu kanseri hastasına mideden yeni yemek borusu yapıldı
7
Efeler'de 4 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı — Çerçioğlu'nun Altyapı Hamlesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları