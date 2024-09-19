Denizli'deki TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Başladı

Denizli'de Bilim ve Teknoloji Şenliği

Denizli, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri ile yapay zeka temalı etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. “Bir Yapay Zeka Yolculuğu” konseptiyle düzenlenen şenlik, öğrencilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Etkinliğin Detayları

Şenlikler, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Geleceğin Kaşifleri Denizli'de: Bir Yapay Zeka Yolculuğu” etkinliği ile start aldı. Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yapay zekanın eğitim süreçlerinde yeri hakkında bilgi verdi. Yapay zeka teknolojilerini anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Atölye ve Seminerler

Proje kapsamında, toplamda 65 atölye ve 3 seminer düzenlenecek. Çalışkan, bu etkinliklerin bilim ve teknolojiye olan merakı artırmayı hedeflediğini vurguladı. Öğrenciler, simülasyon uygulamaları, artırılmış gerçeklik, dijital öyküleme gibi bir dizi inovatif atölyeye katılma fırsatı bulacaklar.

Katılımcılar ve Ziyaret Süresi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da etkinlikte yer aldı. Öğrenciler, yapay zeka destekli eğitici projeleri inceleme fırsatına sahip oldu. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, 21 Eylül'e kadar öğrencilerin ziyaretine açık olacak.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte öğrenciler, simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katıldı.