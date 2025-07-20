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Denizli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Şüpheliler, sahte eskort ilanları ile vatandaşları dolandırdı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 16:42
Denizli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Denizli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Daha Tutuklandı

Denizli merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu kapsamında, 4 Temmuz'da gözaltına alınan 9 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte operasyon sonucu tutuklu sayısı 26'ya ulaştı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet üzerindeki sitelere sahte eskort ilanları vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibin doğru bir şekilde belirlediği örgüt yöneticileri ve üyelerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Devam Eden Operasyonun Detayları

Devam eden operasyonda, 5’i kadın 13 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu şüpheliler adliyeye sevk edilmiş olup, 9'u cezaevine gönderildi; 4’ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Önceki operasyonda, 22 şüpheli yakalanmış ve bunlardan 17’si tutuklanmış, 5’i adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Bu dolandırıcılık şemasında, zanlıların internet üzerinden dolandırdıkları kişilerle iletişime geçerek kendilerini avukat olarak tanıttıkları ve farklı bahanelerle mağdurlardan para talep ettikleri tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı ortaya konulmuştur.

Denizli merkezli 6 ilde, 4 Temmuz'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonuyla ilgili...

Denizli merkezli 6 ilde, 4 Temmuz'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli daha tutuklandı.

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