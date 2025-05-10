DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
4.008.628,59 -0,26%

Denizli Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheliden 19'u tutuklandı. Operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:42
Denizli Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Denizli Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik gerçekleştirildi.

Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon, Denizli'nin yanı sıra Antalya, Uşak ve Hatay illerinde toplam 22 adrese eş zamanlı olarak yapıldı. Bu operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 197 gram sentetik uyuşturucu, 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 10 bin 950 lira para ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Sonrası

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 19 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22...

Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 197 gram sentetik uyuşturucu, 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 10 bin 950 lira ele geçirildi.

Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22...

Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 197 gram sentetik uyuşturucu, 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 10 bin 950 lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
2
Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı
3
Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
4
Türk Savunma Sanayi Firmalarından Londra'da Önemli Buluşma
5
Çorum'da Hıdırellez Kutlamaları: 12 Kazan Aşure İkram Edildi
6
Ünlü Şefler Antalya'da 4. FoodFest Gastronomi Festivali'nde Buluştu
7
SOLOTÜRK, Malatya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu