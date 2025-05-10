Denizli Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Denizli Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik gerçekleştirildi.

Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon, Denizli'nin yanı sıra Antalya, Uşak ve Hatay illerinde toplam 22 adrese eş zamanlı olarak yapıldı. Bu operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 197 gram sentetik uyuşturucu, 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 10 bin 950 lira para ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Sonrası

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 19 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 197 gram sentetik uyuşturucu, 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 10 bin 950 lira ele geçirildi.

Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 197 gram sentetik uyuşturucu, 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 10 bin 950 lira ele geçirildi.