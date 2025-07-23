Denizli'nin Çal İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkili bir şekilde havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangın, Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Geniş Kapsamlı Müdahale

Bölgeye sevk edilen ekipmanlar arasında bir uçak, iki helikopter, on bir arazöz, iki iş makinesi, on üç ilk müdahale aracı ve toplamda 106 personel yer aldı. Ekipler, yaptıkları yoğun çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangından Etkilenen Alan ve Önleyici Çalışmalar

Yangında toplam 15 hektarlık bozuk orman alanı etkilendi. Ancak, yapılan önleme çalışmaları sayesinde 250 hektarlık verimli ormanlık alanın zarar görmesi engellendi. Bu durum, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.