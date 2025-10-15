Denizli Pamukkale'de kamyon minibüse çarptı: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonun çarptığı minibüsteki bir kişi hayatını kaybetti; sürücünün babası Mustafa Avcı (70) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 09:50
Kaza ayrıntıları

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde bekleyen minibüse arkadan çarpan kamyon sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Hasan K. idaresindeki 34 KL 6084 plakalı kamyon, Denizli Çevre Yolu'nun Güzelköy Mahallesi yakınlarında, emniyet şeridinde tarım işçilerini almak için bekleyen Hacı Avcı yönetimindeki 20 AJK 220 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada minibüsün arka koltuğunda oturan sürücünün babası Mustafa Avcı (70) hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri müdahale etti ve Hasan K. gözaltına alındı.

Minibüsün, tarım işçilerini Afyonkarahisar'a götüreceği öğrenildi.

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor