Denizli Pamukkale'de kamyon minibüse çarptı: 1 ölü
Kaza ayrıntıları
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde bekleyen minibüse arkadan çarpan kamyon sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Hasan K. idaresindeki 34 KL 6084 plakalı kamyon, Denizli Çevre Yolu'nun Güzelköy Mahallesi yakınlarında, emniyet şeridinde tarım işçilerini almak için bekleyen Hacı Avcı yönetimindeki 20 AJK 220 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada minibüsün arka koltuğunda oturan sürücünün babası Mustafa Avcı (70) hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ekipleri müdahale etti ve Hasan K. gözaltına alındı.
Minibüsün, tarım işçilerini Afyonkarahisar'a götüreceği öğrenildi.
