Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Artan akaryakıt maliyetleri karşısında bankalar ve akaryakıt dağıtım şirketleri, sürücülere nefes aldıracak kampanyalar duyurmaya başladı. Milyonlarca araç sahibi için tasarruf sağlayacak bu hamleler, kredi kartı kullanımını teşvik eden avantajlarla öne çıkıyor.

Bankacılık sektörü ve akaryakıt devleri, müşteri sadakatini artırmak ve tüketicinin yükünü hafifletmek amacıyla yeni işbirlikleri ve kampanyalar açıklıyor. Her bankanın kampanyasında toplam 2.000 TL'ye varan bedava benzin veya mazot imkanı sağlanacağı belirtiliyor.

Bankaların akaryakıt kampanya detayları

Akbank: Axess kart sahipleri, Petrol Ofisi istasyonlarından dört farklı zamanda yapacakları 900 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde toplamda 300 TL değerinde chip-para kazanma fırsatı yakalıyor.

Halkbank: Paraf kart kullanıcıları, Total ve Moil istasyonlarından dört kez gerçekleştirilecek 1.000 TL tutarındaki akaryakıt alımlarına karşılık 300 TL ParafPara hediye ediliyor.

Yapı Kredi: Yapı Kredi'nin popüler kartı World Card sahipleri, Shell istasyonlarından yapacakları dört ayrı 1.000 TLlik alım sonrasında 300 TL Worldpuan kazanıyor.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın Bankkart ile Aytemiz istasyonlarından dört kez yapılacak 900 TLlik alıma 300 TL Bankkart Lira verilirken, diğer anlaşmalı istasyonlardan yapılacak 1.500 TLlik harcamalara ise 100 TL puan tanımlanıyor.

İş Bankası: Maximum kart kullanıcıları, Opet ya da Sunpet istasyonlarından yapacakları dört adet 1.000 TLlik akaryakıt alımıyla 250 TL MaxiPuan kazanıyor.

Denizbank: Kampanyalar arasında dikkat çeken tekliflerden biri de Denizbank'tan geliyor. Bonus kart sahipleri, anlaşmalı istasyonlardan beş kez yapacakları 1.500 TLlik akaryakıt harcaması karşılığında 500 TL bonus kazanıyor.

Bu kampanyalar, akaryakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle tasarrufa yönelmek zorunda kalan sürücüler için önemli fırsatlar sunuyor. Her bankanın şart ve koşulları farklı olabileceği için, detaylı bilgi ve katılım koşulları için ilgili bankaların resmi duyurularına ve kampanya şartlarına bakılması öneriliyor.