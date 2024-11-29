Depozito Yönetim Sistemi 2024'te Başlıyor: Ekonomiye ve Doğaya Büyük Katkı

Depozito Yönetim Sistemi ile Çevre ve Ekonomi Koruma Vaat Ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün, 2024'te hayata geçirilecek Depozito Yönetim Sistemi'nin vatandaşlara cam, alüminyum ve plastik atıkları geri dönüştürme imkanının yanı sıra ekonomik kazanç da sağlayacağını belirtti. Bu sistem sayesinde, dönüşüm makinelerine atılan her ambalaj için e-cüzdana para iade edilecek.

Ulusal Kapsamda Uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025'te ulusal çapta devreye alınması planlanan sistem, 0,1-3 litre hacmindeki ambalajların geri dönüşümünde şişe ve kutu başına depozito bedeli uygulamasını içerecek. Makineler, ambalajlı atıkları barkod ile tanıyacak ve türlerine göre ayrı haznelere yönlendirecek.

Yenilikçi Teknoloji ile Gelişmiş Sistem

Prof. Dr. Görgün, bu teknolojik sistemin Türkiye'de 20-30 bin adet makine ile uygulanacağını belirtti. Alışverişler sırasında 'depozito bedeli' ödenecek ve ambalajlar, makinaya atıldığında bu bedel dijital cüzdana aktarılacak. Geri dönüşüm konusunda yüksek çevre bilinci oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Çevre ve Ekonomi İçin Temel Motivasyonlar

Avrupa'daki uygulamalarla kıyaslayan Görgün, sistemin çevre ve ekonomi üzerindeki etkilerini artırarak, 2035'te ambalaj atık toplama oranını %10'dan çok daha yukarı çıkarmak gerektiğini savundu. Eğitim ve farkındalığın artırılmasının yanı sıra sıfır karbon hedefinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Geri Dönüşüm Makinaları ve Uygulama Kolaylığı

Depozito iade makineleri (DİM), geri dönüşümün en sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla tasarlandı. DİM’lerin 2025'te AVM'ler ve marketlerde aktif olması planlanıyor. Makineler, mobil uygulama ile QR kod okutularak kullanılabilecek ve iade edilen bedel e-cüzdana aktarılacak.

Hızla Gelişen Bir Sistem

Ayşegül Eroğlu, DİM'lerin üretimi üzerinde 4 yıldır çalıştıklarını ve Türkiye Çevre Ajansı ile bu süreçte sıkı işbirliği yaptıklarını açıkladı. Geri dönüşüm sistemi sayesinde Türkiye, ambalajlarını döngüsel ekonomiye kazandırarak yurt dışına bağımlılığını azaltacak.

Sonuç olarak, Türkiye'nin çevre bilincini artırma ve ekonomik katkı sağlama hedefleri doğrultusunda Depozito Yönetim Sistemi ile büyük bir dönüşüm sürecine gireceği düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.