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Deprem Konutlarının Yüzde 45'i Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Çevre Bakanlığı, deprem konutlarının yüzde 45'inin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:32
Deprem Konutlarının Yüzde 45'i Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Deprem Konutlarında İlerleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konutların %45'inin teslim edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre; TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğiyle deprem bölgesindeki konut ve iş yerleri hızla yeniden inşa ediliyor.

İl Bazında Konut Teslimatları

Bugüne kadar tamamlanan konutların sayısı toplamda 201 bin 580 olarak belirlendi. Bu süreçte konutların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Hatay: 40.586 konut
  • Malatya: 20.212 konut
  • Gaziantep: 19.428 konut
  • Kahramanmaraş: 24.420 konut
  • Adıyaman: 27.433 konut
  • Osmaniye: 6.391 konut
  • Adana: 6.700 konut
  • Diyarbakır: 7.665 konut
  • Elazığ: 8.149 konut
  • Kilis: 1.713 konut
  • Şanlıurfa: 6.474 konut

Hedef 2025 Sonu

Bakan Kurum, 2025'in sonuna kadar tüm konutların teslim edileceğini belirtirken, bu yıl sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi teslim edilmesi hedefleniyor. Toplamda 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine ulaştırılacak.

Yerinde Dönüşüm Projesi

Depremzedelere yönelik olarak uygulanan Yerinde Dönüşüm Projesi, vatandaşlara ev ve iş yerlerini kendileri yaptırmak istemeleri durumunda çeşitli finansal destekler sunmaktadır. Bu projeye göre 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanmaktadır. İş yerleri içinse 400 bin lira hibe ve 40 bin lira proje desteği verilmektedir.

Altyapı Desteği

Proje kapsamında bugüne kadar 21 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlandı. Ayrıca, deprem bölgesindeki altyapı hizmetleri için İller Bankası tarafından 65 milyar lira hibe aktarıldı.

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'inin teslim edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'inin teslim edildiğini bildirdi.

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