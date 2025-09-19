Deprem mağduru Malatyalı çift Alanya yangınında ekiplere destek veriyor

6 Şubat 2023 depremini yaşayan Malatyalı Sevinç ve Eyüp Kaplan, Alanya'daki orman yangınında ekiplere ve mahalle sakinlerine yardım ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:48
Alanya / HATİCE ÖZDEMİR TOSUN

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan Malatyalı çift Sevinç ve Eyüp Kaplan, hayatlarını sürdürdükleri Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına karşı ekiplerle birlikte mücadele ediyor.

Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle 3 mahalleyi etkisi altına alan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Gece boyunca karadan yürütülen müdahale, sabahın ilk saatlerinde uçak ve helikopterlerle desteklendi.

Rüzgar nedeniyle sık sık yön değiştiren yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bölgeden bildirilenlere göre yaklaşık 100 ev tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da katkı veriyor; kimi arazi araçlarıyla, kimi kazma ve küreklerle, kimi ise evlerinden çektiği hortumlarla alevlere karşı çaba harcıyor.

Sevinç ve Eyüp Kaplan çifti, 2023'te Malatya'da depremde yakınlarını kaybettiklerini belirterek, alevlerin evlerin yanına kadar geldiğini anlattı. Sevinç Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Malatyalıyız, ileride muz seralarında çalışıyoruz, yangını görünce yardım için geldik. Buradaki evlerin sahiplerini tanımıyoruz ama yardım etmek için buradayız. Alevler evin yanına kadar geldi. Biz Malatya'da büyük bir deprem yaşadık, akrabalarımızı, malımızı kaybettik." dedi.

Eşi Eyüp Kaplan ise Malatya'daki deprem felaketini hatırlatarak, artık Alanya'da yaşadıklarını ve çalıştıkları bu yerde yangınla mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi: "Buradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Allah bir daha bu tür felaketleri göstermesin, yaşatmasın. Bu bir halk dayanışması. Depremde Türkiye hepimiz için seferber oldu, biz de böyle bir durum karşısında duyarsız kalamazdık."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerini yaşayan Eyüp ve Sevinç Kaplan çifti, yaşamlarını sürdürdükleri Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için canla başla mücadele ediyor.

