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Deprem uzmanı haritayı açıp korkutan açıklamayı yaptı: Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur

Deprem uzmanı haritayı açıp korkutan açıklamayı yaptı: Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna vurgu yaparak, ülkede kırılmayacak hiçbir bölge olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Bektaş, depremin ne zaman nerede olacağını kesin bir şekilde bilmedikleri için her yerde potansiyel bir deprem tehlikesi bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olduğunu ve bu nedenle deprem hazırlıklarının herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.