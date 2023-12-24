Deprem uzmanı haritayı açıp korkutan açıklamayı yaptı: Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna vurgu yaparak, ülkede kırılmayacak hiçbir bölge olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Bektaş, depremin ne zaman nerede olacağını kesin bir şekilde bilmedikleri için her yerde potansiyel bir deprem tehlikesi bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olduğunu ve bu nedenle deprem hazırlıklarının herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Deprem uzmanı haritayı açıp korkutan açıklamayı yaptı: Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur
Yayın Tarihi:

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek vatandaşların deprem yönetmeliğini göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. Deprem tehlikesini öğrenmek isteyen vatandaşları 2019 yılında yayınlanan deprem tehlikesi haritasına bakmaya çağırdı. 

deprem

Prof. Dr. Bektaş, "Bilmediğimiz aktif deprem üreten fay esas tehlikelidir" diyerek, özellikle Trabzon'un kuzeyinde yer alan Karadeniz Fay Hattı'nın bilinmeyen ve az bilinen özelliklerinin bölge için ciddi bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekti. Trabzon, Rize ve Ordu gibi bölgelerde yapı stoğunun zayıf olduğunu, sahil plajlarının ve heyelanlı yamaçların risk taşıdığını belirtti. Depremin yeri ve zamanının bugünün bilimiyle kesin olarak öngörülemeyeceğini vurgulayarak, insanların bilim insanlarının görüşlerinden ziyade, doğanın kendi hareketlerinin etkili olduğunu ifade etti. Deprem beklenen İstanbul gibi yerlerin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane ve Konya gibi şehirlerde de deprem olabileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Öne Çıkanlar
11 gün sonra başvurular kapanacak! İnternetten tek tıka 200 TL hesaba yatıyor 11 gün sonra başvurular kapanacak! İnternetten tek tıka 200 TL hesaba yatıyor
Kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor! Bu meyveyi bir tadan ölüme meydan okuyor Kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor! Bu meyveyi bir tadan ölüme meydan okuyor
Bu tüyoyu bilen doğalgaz faturasının yarısını ödüyor! Tek seferde yüksek faturayı bıçak gibi kesiyor Bu tüyoyu bilen doğalgaz faturasının yarısını ödüyor! Tek seferde yüksek faturayı bıçak gibi kesiyor
Çok Okunanlar
Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi Hızla yayılan JN.1 için uzman isimden korkutan uyarı Hızla yayılan JN.1 için uzman isimden korkutan uyarı Bakan Tunç'tan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan partilere sert tepki Bakan Tunç'tan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan partilere sert tepki Bakan Mahinur Göktaş'tan şehit Yasin Karaca'nın baba evi için flaş talimat Bakan Mahinur Göktaş'tan şehit Yasin Karaca'nın baba evi için flaş talimat Şehit olan 6 askerimiz kimlikleri ve memleketleri belli oldu Şehit olan 6 askerimiz kimlikleri ve memleketleri belli oldu