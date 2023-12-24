Deprem uzmanı haritayı açıp korkutan açıklamayı yaptı: Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna vurgu yaparak, ülkede kırılmayacak hiçbir bölge olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Bektaş, depremin ne zaman nerede olacağını kesin bir şekilde bilmedikleri için her yerde potansiyel bir deprem tehlikesi bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olduğunu ve bu nedenle deprem hazırlıklarının herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek vatandaşların deprem yönetmeliğini göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. Deprem tehlikesini öğrenmek isteyen vatandaşları 2019 yılında yayınlanan deprem tehlikesi haritasına bakmaya çağırdı.
Prof. Dr. Bektaş, "Bilmediğimiz aktif deprem üreten fay esas tehlikelidir" diyerek, özellikle Trabzon'un kuzeyinde yer alan Karadeniz Fay Hattı'nın bilinmeyen ve az bilinen özelliklerinin bölge için ciddi bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekti. Trabzon, Rize ve Ordu gibi bölgelerde yapı stoğunun zayıf olduğunu, sahil plajlarının ve heyelanlı yamaçların risk taşıdığını belirtti. Depremin yeri ve zamanının bugünün bilimiyle kesin olarak öngörülemeyeceğini vurgulayarak, insanların bilim insanlarının görüşlerinden ziyade, doğanın kendi hareketlerinin etkili olduğunu ifade etti. Deprem beklenen İstanbul gibi yerlerin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane ve Konya gibi şehirlerde de deprem olabileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini dile getirdi.