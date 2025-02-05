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Depremden Etkilenen İllere 20 Milyar Lira Yatırım ile Tarımsal Altyapı Güçleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümünde, etkilenen illerde tarımsal sulama altyapısına 20 milyar lira yatırım yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:01
Depremden Etkilenen İllere 20 Milyar Lira Yatırım ile Tarımsal Altyapı Güçleniyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler, Türkiye’nin tarımsal ve sosyal yapısını derinden etkilemişti. Bu bağlamda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören bölgelere yönelik önemli destekler sunmaya devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü aracılığıyla, depremden etkilenen illerde içme ve tarımsal sulama altyapılarına toplam 20 milyar lira yatırım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Bakanlık, depremin hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirliği içinde harekete geçti. Bu kapsamda, 3 bin 42 makine-ekipman ve 8 bin 25 personel ile arama-kurtarma çalışmaları yürütüldü. Orman Genel Müdürlüğü ise 1851 makine-ekipman ve 4 bin 37 personel ile destek sağladı.

Depremin ilk gününden itibaren başlatılan gıda yardımları ve depremzedeler için tahsis edilen sosyal alanlar, bu desteklerin bir parçasıydı. Depremzede üreticilere destekler sürerken, bakım imkânı olmayan 905 büyükbaş ve 3 bin 378 küçükbaş hayvan kesime gönderildi. Bunun yanı sıra, büyükbaş hayvanların piyasa fiyatlarının üstünde alımı için ek primler verildi.

Yine, 2024 yılına kadar, depremin etkilediği 11 ile toplam 30,2 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapılması planlanıyor. Yem desteği projesi kapsamında, özellikle üretimin sürdürülmesi için 1 milyar 382 milyon 988 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Ayrıca, hasar gören hayvanların ve arı kovanlarının tedariki için toplam 999 milyon 638 bin lira değerinde canlı hayvan ve beslenme amaçlı şeker yardımı yapıldı.

Tarımsal desteklerin yanı sıra, Kırsalda Uzman Eller Projesi ile 317 sözleşme imzalanırken, bu projeden 233’ü için 57,3 milyon lira hibe verildi. Ayrıca, lisanslı depoculuk desteklemeleri çerçevesinde 12 bin 425 üreticiye 21,9 milyon lira kira, nakliye ve analiz desteği sağlandı.

Modern sulama sistemleri kurulumuna 326 milyon lira hibe ile destek verilirken, 2023 yılı için sulama birliklerinin tarımsal sulama ücretlerinin yarısı, 64 bin 558 kişiye toplam 1 milyar lira hibe sağladı.

Bakanlık, afet bölgesinin rehabilitasyonu için de 46 milyar liralık yeni yatırımlar planlıyor. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 341 milyon 361 bin 176 lira değerinde ayni tohum desteği sağlandı. Ayrıca, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi için 50 milyon 763 bin lira tahsis edildi.

Tüm bu çalışmalar, depremlin etkilerine karşı tarımsal üretimin yeniden tesis edilmesi ve bölge halkının refahının artırılması amacını taşımaktadır.

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