Depreme Dayanıklı Şehirler: 23 Yılda 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin TL Yatırım

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye, afet risklerini azaltmak ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla kapsamlı dönüşüm adımları attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre son 23 yılda bu hedef doğrultusunda toplam 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Bakanlık ve TOKİ'nin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, dönüşüm çalışmaları Bakanlık koordinasyonunda ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla hız kesmeden sürdü. TOKİ, ülke genelinde 1 milyon 292 bin 270 konut üretti ve 63 bin 596 sosyal donatı hizmete açtı. Halen 396 bin 686 konutun inşası devam ediyor.

Kentsel dönüşüm sahasındaki ilerleme ve destek mekanizmaları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 291 riskli alan ve 1063 rezerv yapı alanı kapsamında projeler sürüyor. 2012'den bu yana yaklaşık 2 milyon 317 bin bağımsız birim dönüşüm sürecine alındı. Projeler kapsamında kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği gibi uygulamalarla vatandaşların süreçten desteklenmesi hedeflendi; bugüne kadar bu amaçla yaklaşık 187 milyar liralık kaynak kullanıldı.

Konut stokunun yenilenmesinde İstanbul'a öncelik

Konut stokunun yenilenmesinde İstanbul öncelikli şehirlerden biri oldu. 2012'den bu yana İstanbul'da 923 bin bölümün dönüşümü tamamlandı, 208 bin 915 bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. Sosyal konut kampanyaları kapsamında İstanbul'a ayrılan kontenjanlar ise şöyle: 50 Bin Sosyal Konut kampanyasında 6 bin 305, 100 Bin Sosyal Konut kampanyasında 10 bin 820, 250 Bin Sosyal Konut kampanyasında ise 50 bin 210 konut kontenjanı sağlandı.

TOKİ sosyal konut çalışmaları ve tamamlanan projeler

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında İstanbul'da bugüne kadar toplam 155 bin 663 konut projelendirildi; bu konutların 88 bin 213'ü tamamlanıp teslim edildi. Asrın felaketinin ardından 11 ilde yürütülen ve inşa süreci uzayan 67 bin 450 konutun büyük bölümü de artık tamamlanma aşamasına ulaştı.

Bu yatırımlar, hem deprem riski taşıyan yapı stokunun yenilenmesini hem de modern şehircilik standartlarının hayata geçirilmesini amaçlıyor. Bakanlık verileri, kentsel dönüşüm sürecinin ülke genelinde sistematik ve çok boyutlu desteklerle devam ettiğini ortaya koyuyor.