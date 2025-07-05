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Depremzede Kadın Girişimci İhracat Pazarına Adım Attı

Hatay'da kuruttuğu meyve ve sebzelerle ihracat yapan Zeynep Durak, devlet desteğiyle modern bir tesis kurdu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 11:32
Depremzede Kadın Girişimci İhracat Pazarına Adım Attı

Hatay'da depremler sonrası umutlarını tazeleyen Zeynep Durak, tarlasında yetiştirdiği çilekleri kurutarak ihracat pazarına adım attı. 33 yaşındaki endüstri mühendisi, yaşadığı zorluklara rağmen girişimciliğiyle dikkat çekiyor.

Kuruttuğu meyve ve sebzeleri toplam 20 ülkeye ihraç eden Durak, devletten aldığı destekle modern bir tesis kurmayı başardı. Reyhanlı ilçesinde çiftçilik yaptığı dönemde, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasadını tam yapamadığı çilekleri kurtarma kararı aldı. Geleneksel kurutma yöntemleriyle elde ettiği başarı sonrasında, 600 metrekarelik iş yerini bir kurutma tesisine dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bünyesindeki Meyve Sebze İşleme ve Paketleme Projesi sayesinde, tesisini modern makinelerle donatan Durak, çilekten şeftaliye, muzdan portakala, domatesten bibere kadar farklı meyve ve sebzeleri kendi markasıyla pazara sunmaya başladı.

Durak, AA muhabirine verdiği demeçte, “İlk olarak ürünleri kurtarmak amacıyla yola çıktık. Projeyi tamamladıktan sonra ihracatta önemli mesafe katettik,” dedi. Şu an itibarıyla yılda yaklaşık 720 ton taze ürünü işleme kapasitesine sahip olduklarını belirten Durak, bunun %70'inin iç piyasaya, %30'unun ise ihracata gittiğini ifade etti. Hedefinin ihracat pazarını kademeli olarak büyütmek olduğunun altını çizdi.

Tesislerinde sıcak hava ile ve dondurarak kurutma teknikleri kullandıklarını vurgulayan Durak, bu sayede ürünlerin besin değerini yüzde 97 oranında koruduklarını anlattı. Ayrıca tesisinde istihdam sağladığı 20 kişinin arasında kadınların da bulunduğu belirtildi. Zaman zaman kadın kooperatifleriyle işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Hatay'da devlet desteğiyle modern hale getirdiği tesisinde meyve ve sebzeleri kurutan depremzede...

Hatay'da devlet desteğiyle modern hale getirdiği tesisinde meyve ve sebzeleri kurutan depremzede kadın girişimci Zeynep Durak (ortada), ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Hatay'da devlet desteğiyle modern hale getirdiği tesisinde meyve ve sebzeleri kurutan depremzede...

Hatay'da devlet desteğiyle modern hale getirdiği tesisinde meyve ve sebzeleri kurutan depremzede kadın girişimci Zeynep Durak (ortada), ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

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