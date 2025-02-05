Depremzede Kedi 'Püsük', Anaokulunun Neşesi Oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, sahipsiz kalan 'Püsük' isimli kedi, İstanbul'daki Lemanana Anaokulu’na katılarak yeni bir hayat buldu.

Depremler, sadece yapıları değil, pek çok canlının yaşamını da etkiledi. Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde bulunan ve ardından İstanbul'a getirilen Püsük, burada sıcak bir yuvaya kavuştu. Okul müdürü Cemil Sezer, yardım amacıyla gittiği bölgede Püsük ile tanışarak, ona sahip çıkmaya karar verdi.

Püsük'ün Yolculuğu

Kahramanmaraş'taki Sosyal Bilimler Lisesi'nde 20 gün boyunca depremzedelere yardım eden Sezer, burada Püsük ile vakit geçirerek onunla bir bağ kurdu. Başlangıçta hamile olduğunu bilmediği Püsük, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İstanbul'a getirildi. İlk başta ürkek ve tedirgin olan Püsük, kısa sürede anaokulunda kendisine güvenli bir alan buldu.

Püsük, zamanla öğrencilerin ve öğretmenlerin sevgisini kazanarak, okulun maskotu haline geldi. Sınıf sınıf dolaşan sevimli kedi, okulun köpeği Sunny ile de keyifli zaman geçiriyor.

Çocuklarla Sıcak İlişki

Cemil Sezer, Püsük’ün okuldaki günlük rutininin geliştiğini, genelde uyuduğunu ve uyumadığı zamanlarda diğer hayvanlarla oyun oynadığını belirtti. Sezer, "Çocuklarımız Püsük’ü çok seviyor. Onunla vakit geçirebiliyorlar," dedi.

Ayrıca, bazı ailelerin okulda hayvan beslemesine karşı çıkan düşünceleri, düzenli veteriner kontrolü ile zamanla olumlu yönde değişti. Bu durumun çocuklara hayvan sevgisi kazandırmada önemli olduğunu vurguladı.

Püsük'ün Yavruları ve Geçmişi

Püsük, altı yavrusu doğurdu ve bunlardan beşi sahiplendirildi. Anneleri ile benzer renklere sahip olan Pisik adlı yavrusu ise, hala anaokulunda yaşamaya devam ediyor.

Okul görevlisi Güler Salise Ahçıoğlu ise, Püsük'ün okula gelişi ve ardından yaşananları anlattı. Püsük kaybolduğunda büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Ahçıoğlu, Püsük'ü bulmanın sevinç verici olduğunu söyledi. "Onu izlerken huzur buluyorum. Mutsuz olduğumda bile, onun oynayışı beni mutlu ediyor," dedi.

Püsük, bir travmanın ardından sevgi dolu bir yuvaya kavuşarak, Kahramanmaraş depremlerinin anılarını unutturacak bir dostluk hikayesinin parçası oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahipsiz kalan ve bahçesinde bulunduğu okulda korumaya alınan "Püsük" isimli kedi, yardım için bölgeye giden okul müdürü sayesinde 2 yıldır İstanbul'daki anaokulunda yaşıyor. Ataşehir'deki Lemanana Anaokulu'nda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sevgisini kazanarak okulun maskotu haline gelen Püsük, sınıf sınıf dolaşarak derslere giriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahipsiz kalan ve bahçesinde bulunduğu okulda korumaya alınan "Püsük" isimli kedi, yardım için bölgeye giden okul müdürü sayesinde 2 yıldır İstanbul'daki anaokulunda yaşıyor. Ataşehir'deki Lemanana Anaokulu'nda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sevgisini kazanarak okulun maskotu haline gelen Püsük, sınıf sınıf dolaşarak derslere giriyor.