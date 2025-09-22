Dera'da Nasib Sınır Kapısı'nda 1 Milyon Captagon Hap Ele Geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, Nasib Sınır Kapısı'nda 1 milyon captagon hap yakaladı; şoför gözaltında.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:55
Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri sınır noktasında büyük bir sevkiyatı engelledi

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 1 milyon captagon hap ele geçirildiğini bildirdi.

Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi İlişkiler Sorumlusu Enver Abdülhey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha ekiplerinin Nasib Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlediğini ve operasyonda teknik takip ile saha çalışmalarının kullanıldığını söyledi.

Abdülhey, gazlı içecek kolileri taşıyan bir araçta yapılan aramada içecek kutularına gizlenmiş şekilde 1 milyon captagon hap bulunduğunu ve araçta bulunan şoförün gözaltına alındığını belirtti.

Yetkili, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a kaçırılmak istendiğini aktararak, ülke topraklarının komşu ülkelere bu tür maddelerin geçiş güzergahı olmasına izin verilmeyeceğini vurguladı ve “Bu kapsamda çabalarımız ve çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

