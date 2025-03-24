Derin Teknoloji Firmalarına Devlet Desteğiyle Hedef Büyütme Fırsatı

Türkiye, Derin Teknoloji Alanında Hedef Büyütüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Teknoloji ve İnovasyon Fonu sayesinde Türkiye, sağlıktan otomotive, e-ticaretten dijital pazarlamaya kadar çeşitli sektörlerde ileri teknoloji firmalarına önemli destekler sunarak "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendiriyor.

Yatırımcı Destekleri ile Gelişen Girişimler

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, teknoloji firmalarına yönelik sağlanan farklı kategorilerdeki desteklerle Türkiye'de girişim ekosisteminin gelişimi hedefleniyor. 475 milyon liralık Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile yeni nesil girişimlere doğrudan yatırım yapılıyor ve girişim sermayesi fonları üzerinden dolaylı yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Bu fon, katma değeri yüksek yeni teknolojileri içeren ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi bakımından ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlamayı amaçlıyor. Yatırım desteklerinden yararlanmak isteyen firmalar için bazı kriterler belirlenmiş durumda.

Doğrudan Yatırım Alan Firmalar

Fon kapsamında doğrudan yatırım alan firma sayısı 12'ye ulaştı. Bu firmalar arasında, Virasoft gibi yapay zeka tabanlı sağlık teknolojileri geliştirenler, WeBee ve Mindsite gibi dijital platform üreticileri ve CY Vision gibi otomotiv teknolojileri üzerine çalışan kuruluşlar dikkat çekiyor.

Ayrıca, Delivers.AI ve Büyütech gibi firmalar da doğrudan yatırım alarak sektördeki varlıklarını güçlendiriyor. Türkiye Teknoloji Fonu kapsamında dolaylı yatırım alan firmalar arasında ise Revo, ScaleX ve 500 İstanbul yer alıyor.

Başvurular Devam Ediyor

Destekten yararlanmak isteyen "derin teknoloji" firmaları için başvuru süreci devam ediyor. Firmalar, https://teknolojiinovasyonfonu.com.tr/ adresinden başvuru yapabilir. Bu kuruluşlar, geleceğin "Turcorn" adayı olarak da değerlendiriliyor.