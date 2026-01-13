Ağrı'da İlk Beyin Tümörü Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatı başarıyla tamamlandı; 58 yaşındaki T.B. yoğun bakım takibinin ardından serviste tedavisine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:21
Hastane, ileri düzey beyin cerrahisi hizmetlerini yerelde sunmaya başladı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen beyin tümörü ameliyatı başarıyla tamamlandı. Operasyonun ardından hasta sağlık durumunun izlenmesi ve tedavi sürecine alınmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı.

58 yaşındaki kadın hasta T.B., Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği’ne başvurmuş; yapılan tetkik ve görüntülemeler sonucu beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Teşhisin ardından yaklaşık iki haftalık hazırlık süreci tamamlanarak hasta elektif şartlarda ameliyata alındı.

Operasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömür Cemal Kazaz ve Op. Dr. Muhammed Serpi tarafından gerçekleştirildi ve ameliyat başarıyla sonuçlandı. Hastanın genel durumu iyi olup, bir günlük yoğun bakım takibinin ardından servise alınarak tedavi ve rehabilitasyon sürecine devam ediliyor.

Bu ilk operasyon ile birlikte, beyin tümörü teşhisi alan hastalar artık çevre illere sevk edilmeden kendi illerinde tedavi olabilecekler. Daha önce kentte ilk kez beyin anjiyografisi işlemini gerçekleştiren ekip, bu ameliyatla beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde hizmet kalitesini daha da yükseltti.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

