Ağrı'da İlk Beyin Tümörü Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Hastane, ileri düzey beyin cerrahisi hizmetlerini yerelde sunmaya başladı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen beyin tümörü ameliyatı başarıyla tamamlandı. Operasyonun ardından hasta sağlık durumunun izlenmesi ve tedavi sürecine alınmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı.

58 yaşındaki kadın hasta T.B., Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği’ne başvurmuş; yapılan tetkik ve görüntülemeler sonucu beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Teşhisin ardından yaklaşık iki haftalık hazırlık süreci tamamlanarak hasta elektif şartlarda ameliyata alındı.

Operasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömür Cemal Kazaz ve Op. Dr. Muhammed Serpi tarafından gerçekleştirildi ve ameliyat başarıyla sonuçlandı. Hastanın genel durumu iyi olup, bir günlük yoğun bakım takibinin ardından servise alınarak tedavi ve rehabilitasyon sürecine devam ediliyor.

Bu ilk operasyon ile birlikte, beyin tümörü teşhisi alan hastalar artık çevre illere sevk edilmeden kendi illerinde tedavi olabilecekler. Daha önce kentte ilk kez beyin anjiyografisi işlemini gerçekleştiren ekip, bu ameliyatla beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde hizmet kalitesini daha da yükseltti.

