DOLAR
40,94 0%
EURO
47,84 -0,21%
ALTIN
4.394,71 0,24%
BITCOIN
4.648.904,93 0,71%

Dermer Paris'te Katar Heyetiyle Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Görüştü

Ron Dermer, Paris'te Katar heyetiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüştü; Hamas'ın teklifi, arabulucuların çabaları ve İsrail'in tutumu ele alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:15
Dermer Paris'te Katar Heyetiyle Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Görüştü

Dermer Paris'te Katar Heyetiyle Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Görüştü

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Paris'te Katar heyetiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüştü. The Jerusalem Post'un haberine göre görüşme, Hamas'ın yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından salı günü ilk kez gerçekleşti.

Görüşmenin ayrıntıları

The Jerusalem Post'un aktardığına göre, Dermer ile Katar heyeti arasındaki görüşmede Mısır ve Katar'ın İsrail'in söz konusu öneriyi kabul etmesi için yürüttüğü yoğun temaslar ele alındı. Basına yansıyan bilgilere göre, Hamas'ın ateşkes ve esir takası teklifinin arabulucular aracılığıyla Tel Aviv'e iletildiği bildirildi.

İsrail'in tutumu

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, Hamas'ın yanıtını aldıklarını ancak Tel Aviv'in tutumunda değişiklik olmadığını belirtti. Yetkili, yönetimin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu vurguladı.

Hamas ve arabulucuların açıklamaları

Mısır ve Katar'ın sunduğu yeni teklifi kabul ettiklerini açıklayan Hamas, arabulucu ülkelerin önerisini benimsediklerini iletti. Açıklamada, 'Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler.' ifadelerine yer verildi.

Önerinin kapsamı

Mısır basını, önerinin 60 günlük geçici ateşkes ile birlikte 'savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma' sürecini de içerdiğini aktardı. Ayrıca teklifin, Gazze'ye insani yardım girişlerini kolaylaştırmak amacıyla sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını öngördüğü belirtildi.

Esir takası detayları

Basına yansıyanlara göre, ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest bırakılması ve 18 kişinin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli tutukluların bırakılmasının planlandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Anızı Toprağa Karıştırmak Orman Yangınlarını Yavaşlatıyor — ÇOMÜ'den Uyarı
4
MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme
5
Zafere Doğru Konseri 29 Ağustos'ta AKM'de
6
Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL