Dermer Paris'te Katar Heyetiyle Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Görüştü

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Paris'te Katar heyetiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüştü. The Jerusalem Post'un haberine göre görüşme, Hamas'ın yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından salı günü ilk kez gerçekleşti.

Görüşmenin ayrıntıları

The Jerusalem Post'un aktardığına göre, Dermer ile Katar heyeti arasındaki görüşmede Mısır ve Katar'ın İsrail'in söz konusu öneriyi kabul etmesi için yürüttüğü yoğun temaslar ele alındı. Basına yansıyan bilgilere göre, Hamas'ın ateşkes ve esir takası teklifinin arabulucular aracılığıyla Tel Aviv'e iletildiği bildirildi.

İsrail'in tutumu

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, Hamas'ın yanıtını aldıklarını ancak Tel Aviv'in tutumunda değişiklik olmadığını belirtti. Yetkili, yönetimin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu vurguladı.

Hamas ve arabulucuların açıklamaları

Mısır ve Katar'ın sunduğu yeni teklifi kabul ettiklerini açıklayan Hamas, arabulucu ülkelerin önerisini benimsediklerini iletti. Açıklamada, 'Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler.' ifadelerine yer verildi.

Önerinin kapsamı

Mısır basını, önerinin 60 günlük geçici ateşkes ile birlikte 'savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma' sürecini de içerdiğini aktardı. Ayrıca teklifin, Gazze'ye insani yardım girişlerini kolaylaştırmak amacıyla sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını öngördüğü belirtildi.

Esir takası detayları

Basına yansıyanlara göre, ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest bırakılması ve 18 kişinin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli tutukluların bırakılmasının planlandığı bildirildi.