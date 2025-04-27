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Dervişoğlu: 'Köydeki Yaşam İçin Üretmeliyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'daki etkinlikte köy hayatının sürdürülebilmesi için üretme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:32
Dervişoğlu: 'Köydeki Yaşam İçin Üretmeliyiz'

Dervişoğlu: 'Köydeki Yaşam İçin Üretmeliyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Kabakdağı Atalık Tohum Takası ve Gastronomi Şenliği'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, köydeki yaşamın sürdürülebilmesi için üretime duyulan ihtiyaç'ı vurgulayarak, "Tek başına fındık bize yetmiyor. Köydeki hayatın sürdürülebilmesi için üretmek mecburiyetinde olduğumuzun farkındalığıyla davranmak gibi bir tarihi sorumluluk var." ifadelerini kullandı.

Geçmişten Günümüze Tohum Vurgusu

Doğup büyüdüğü mahalledeki anılarını paylaşan Dervişoğlu, bu etkinliğin geçmişi geleceğe taşıdığını belirtti. "Eskiden köyler çok farklıydı. Büyükannelerimiz tohum biriktiriyor ve onları mevsiminde bahçelere ekiyordu. Bu topraklar hepimize baktı." diye ekledi.

Fındık bahçesinin bölge halkı için yalnızca bir ekonomik faaliyet olmadığını, aynı zamanda yaşam biçimini temsil ettiğini açıklayan Dervişoğlu, "Fındık, Karadeniz için bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda yaşam biçimidir. Bu nedenle bu şenliği çok önemli bir başlangıç ve sürdürülmesi icap eden bir faaliyet olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Şenlikteki Diğer Faaliyetler

Programda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsü de birer konuşma yaptı. Daha sonra, Gürcü Mutfağı Yemek Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şenliğe ayrıca Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dervişoğlu, etkinlik sonrası Kabakdağı Kültür Evi'nin açılışına katıldı ve ardından babası Nail Dervişoğlu ile annesi Neşide Dervişoğlu'nun kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Kabakdağı Atalık Tohum Takası ve Gastronomi Şenliği'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Kabakdağı Atalık Tohum Takası ve Gastronomi Şenliği'ne katıldı.

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