Dervişoğlu'ndan Yeni Adli Yıl Mesajı: Hukuk ve Adalet Vurgusu

Dervişoğlu'ndan Yeni Adli Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni adli yıl açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın, hakkın, hukukun ve adaletin tesis ve temin edildiği, her bir vatandaşımızın kendini yargısal güvencede hissettiği, yargı üzerindeki siyasi gölgenin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyor, hukukun üstünlüğüne inanan tüm hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

Dervişoğlu'nun mesajı, özellikle hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı vurgusunu öne çıkarıyor ve yeni adli yılda adalete güvenin tesis edilmesine dair beklentiyi dile getiriyor.